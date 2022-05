Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a une ouverture pour ce gros coup en Premier League !

Publié le 29 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Ruben Neves est l’objet d’une lutte entre deux géants du football européen. Manchester United et le FC Barcelone aimeraient effectivement s’attirer ses services lors du mercato estival, et le milieu de terrain portugais aurait une préférence, puisque ce dernier préfèrerait s’engager en faveur des Catalans.

Si le futur de l’entrejeu du FC Barcelone semble rayonnant avec des joueurs tels que Frenkie de Jong, Pedri, Gavi ou encore Nico Gonzalez, les Catalans souhaitent tout de même se renforcer. En effet, Sergio Busquets fêtera ses 34 ans dans quelques semaines, et Joan Laporta cherche activement son remplaçant, d'autant que De Jong pourrait de son côté plier bagage. Indiscutable à Wolverhampton, Ruben Neves est la priorité du Barça à ce poste. Toutefois, l’international portugais ne suscite pas que l’intérêt des Blaugrana, et Manchester United aimerait également l’attirer pour combler le départ de Paul Pogba. Malgré tout, Barcelone aurait l’avantage sur ce dossier.

Ruben Neves attend un mouvement de Barcelone

Selon les informations de Sport , Ruben Neves donnerait sa priorité au FC Barcelone. Plus à l’aise financièrement, Manchester United serait pourtant prêt à payer 50M€ pour s'attacher les services de l’international portugais, et pourrait lui proposer un meilleur contrat. Toutefois, le milieu de terrain refuse de négocier avec les Red Devils pour le moment et attendrait un signe du FC Barcelone. Le joueur de 25 ans ambitionne de quitter la Premier League pour rejoindre une équipe qui dispute la Ligue des Champions, ce qui n’arrange pas les affaires du Manchester United.