Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour d'Umtiti en Ligue 1 prend forme !

Publié le 28 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Si celle-ci avait pourtant bien démarré, l’aventure de Samuel Umtiti au FC Barcelone a viré à la catastrophe au fil des saisons. Le Français enchaine les blessures, et ne joue pas lorsqu’il est disponible. Alors que son départ semble désormais inévitable, le défenseur pourrait retourner à l’Olympique Lyonnais, pour qui son salaire serait devenu abordable.

S’il a connu deux belles premières saisons avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti est désormais un indésirable en Catalogne. En effet, suite à la Coupe du monde 2018, l’international français a manqué de nombreux matchs en raison de blessures aux genoux, et est de moins en moins apparu, au point de ne disputer qu’un seul match officiel cette saison, en Liga. Si le défenseur a refoulé la pelouse lors du match amical face à l’équipe All Stars d’Australie, celui-ci n’entre pas dans les plans du Barça pour autant, et l’Olympique Lyonnais pourrait en profiter.

Le salaire d'Umtiti est plus abordable pour Lyon

Six ans après son départ de l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti pourrait faire son grand retour lors du prochain mercato estival. En effet, Xavi lui a fait savoir qu’il ne rentre pas dans ses plans, et l’international français sait qu’il devra partir afin de retrouver du temps de jeu. Selon Marca , si le défenseur a déjà été associé à un retour à l’OL, son imposant salaire était un obstacle à la réalisation de ce transfert. Toutefois, alors que le joueur de 28 ans a accepté de réduire ses émoluments, ce dossier pourrait désormais devenir abordable pour Jean-Michel Aulas.