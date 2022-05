Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour imminent d’Antero Henrique ? La réponse !

Publié le 28 mai 2022 à 20h15 par Bernard Colas

Impliqué dans le dossier Mbappé, Antero Henrique refait parler de lui au PSG, et un retour officiel est même évoqué pour lui, alors que Leonardo ne sera plus directeur sportif la saison prochaine. Cependant, le Portugais ne devrait pas, pour l’heure, retrouver un poste au sein de l’écurie parisienne.

La révolution du PSG est lancée. Après avoir officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale a entamé les premiers changements dans ses rangs en annonçant à Leonardo qu’il ne serait plus en poste à la reprise. Pour lui succéder, Luis Campos est attendu du côté du PSG, mais le nom d’Antero Henrique a également circulé ces derniers jours. L’ancien directeur sportif parisien pourrait s’occuper des ventes durant le mercato estival, après avoir été impliqué dans le dossier Mbappé ces dernières semaines. Cependant, le rôle d’Antero Henrique ne devrait être qu’officieux.

Le retour d’Antero Henrique n’est pas prévu

Comme l’explique L’Équipe ce samedi, il n’est pas forcément question d’un retour d’Antero Henrique au sein du Paris Saint-Germain. Le Portugais a été nommé directeur sportif de la Ligue du Qatar et se plaît dans son rôle à Doha. Par ailleurs, Luis Ferrer, lui aussi impliqué dans la prolongation de Kylian Mbappé, n’est pas non plus attendu au PSG. Il n’est toutefois pas impossible que Nasser Al-Khelaïfi fasse appel à eux à l’avenir en cas de besoin, comme il a pu le faire pour le nouveau bail de l’international français.