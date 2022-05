Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski est questionné sur son avenir !

Publié le 29 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

L’histoire d’amour entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski semble désormais proche de son terme. L’international polonais veut partir lors du mercato estival, et aimerait rejoindre le FC Barcelone, qui en fait sa grande priorité. Un choix à propos duquel s’interroge une légende bavaroise.

Le dossier Robert Lewandowski est l’un des plus chauds du moment. En effet, après 8 saisons passées au Bayern Munich, ce dernier n’a plus qu’un an de contrat, et ne prolongera pas l’aventure, comme il l’a lui-même confié publiquement. Désireux d’attirer un attaquant de classe mondiale, le FC Barcelone souhaite recruter l’international polonais, lui qui marche sur l’eau cette saison avec 50 buts et 7 passes décisives en 46 rencontres. Un intérêt réciproque, puisque le joueur de 33 ans souhaiterait également rejoindre le Barça. Un choix que Karl-Heinz Rummenigge ne comprend pas.

« Qu'est-ce que le FC Barcelone peut offrir de plus en ce moment ? »

Pour Bild , Karl-Heinz Rummenigge est revenu sur le dossier Robert Lewandowski. L’ancien président du Bayern Munich ne comprend pas pourquoi l’international polonais souhaite partir pour rejoindre le FC Barcelone. « C'est quelqu'un qui veut gagner. Mais je ne peux pas imaginer que l'on puisse actuellement gagner plus avec le FC Barcelone qu'avec le Bayern Munich. Qu'est-ce que le FC Barcelone peut offrir de plus en ce moment ? Je ne peux pas penser à quelque chose, pour être honnête. Il est irremplaçable pour le Bayern. Depuis qu'il est ici, il a marqué entre 40 et 50 buts chaque année. Vous avez besoin d'un joueur comme ça, même s'il va bientôt avoir 34 ans. Il est une garantie de but qui n'existe nulle part en Europe. C'est une machine à buts qui a battu des records dans toutes les compétitions. Je ne laisserais pas volontairement partir un joueur comme ça. Nous devons nous battre pour lui et parler à son agent, mais ce n'est pas si facile. »