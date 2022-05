Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme message envoyé par Lewandowski !

Publié le 29 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Après sept années au Bayern Munich, Robert Lewandowski a confié son envie de quitter le club. Le FC Barcelone est candidat pour l’accueillir, encore faut-il convaincre le club bavarois de le vendre. De son côté, Lewandowski garde confiance et a rassuré le Barça.

L’avenir de Robert Lewandowski continue de poser question. Après avoir déclaré son envie de quitter le Bayern Munich, l’international polonais a d’emblée entamé les négociations avec le FC Barcelone, candidat le plus sérieux à sa venue. Si le club bavarois ne semble pas enclin à le laisser filer, Robert Lewandowski est resté flou. « Le moment de donner des informations viendra. Bientôt, il sera possible d'en dire plus », a lâché le numéro 9 du Bayern dans un entretien accordé à Sky Germany .

« C'est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine »

Avant d’en remettre une couche. « Cela dépend de plusieurs facteurs, je pense que ma situation est claire et cela n'a aucun sens d'en parler. C'est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine », a expliqué Robert Lewandowski dans des propos relayés par Toni Juanmarti. Le FC Barcelone a la porte ouverte, reste à convaincre le Bayern Munich de le céder…