Mercato - ASSE : Vente, entraîneur… Tout est relancé pour l’avenir de l’AS Saint-Etienne ?

Désormais assurée d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne s’apprête à vivre une révolution. Le rachat du club est plus que jamais d’actualité, et David Blitzer tient la corde pour prendre les rênes du club forézien, mais l’homme d’affaires américain serait refroidi par les débordements survenus à Geoffroy-Guichard dimanche. Des doutes partagés par Laurent Batlles, priorité des Verts pour succéder à Pascal Dupraz.

« Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite. » Dans la foulée de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer publiait ce dimanche un communiqué dans lequel ils insinuaient que l’AS Saint-Etienne serait cédée prochainement, alors que le club est en vente depuis le mois d’avril 2021. Alors que de nombreux noms ont circulé concernant le futur repreneur, c’est aujourd’hui David Blitzer qui tient la corde pour prendre les rênes, mais l’échec face à l’AJ Auxerre en barrages rebat les cartes. L’Équipe annonçait en effet avant ce rendez-vous crucial que deux offres avaient été formulées par le propriétaire de la société Bolt Football Holding. La première estimée à 100M€ (dont 38M€ pour racheter les parts sociales) en cas de maintien, et une seconde de 80M€, avec seulement 19M€ à se partager entre Caïazzo et Romeyer, si l’ASSE venait à évoluer en Ligue 2. C’est finalement cette dernière qui s’applique, mais les incidents survenus à Geoffroy-Guichard dimanche pourraient relancer une fois de plus l’avenir de l’écurie stéphanoise.

Les doutes de David Blitzer pour le rachat, Laurent Batlles hésite aussi