Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Départs, arrivés... À Saint-Etienne, ça va bouger dans tous les sens !

Publié le 30 mai 2022 à 23h30 par Dan Marciano mis à jour le 30 mai 2022 à 23h40

Des changements devraient être opérés à tous les étages après la défaite de l'ASSE en barrage ce dimanche. Le club va voir avoir un nouvel homme fort à sa tête, et ne devrait pas renouvelé le contrat de Pascal Dupraz. Dans le vestiaire, un coup de balai va aussi être passé. De nombreux joueurs, pour la plupart en fin de contrat, ne porteront plus le maillot vert.

Les Verts vont évoluer en Ligue 2 pour la première fois depuis 2001. Club historique du championnat français, l'ASSE n'est pas parvenue à venir à bout de l'AJ Auxerre ce dimanche (1-1, 4-5 aux tirs au but). Immédiatement après cette défaite, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux actionnaires, ont publié un communiqué pour annoncer des changements imminents : « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite ». Les deux hommes font certainement référence à l'arrivée de David Blitzer, pressenti pour racheter l'ASSE, malgré la descente. Pour diriger le secteur sportif, l'Américain pourrait continuer à faire confiance au triumvirat composé de Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse selon les informations de L'Equipe . Les trois responsables auront pour mission prioritaire de trouver un remplaçant à Pascal Dupraz. Le quotidien cite les noms de de Laurent Batlles, Michel Der Zakarian et Sabri Lamouchi. Ils devront également remodeler l'équipe première. De nombreux joueurs, en fin de contrat, vont plier bagages cet été et vont devoir être remplacés lors du prochain mercato estival.

Communiqué des actionnaires. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Une vague de départs se prépare

Comme indiqué par L'Equipe , plusieurs éléments vont quitter le navire. Arrivés lors du dernier mercato hivernal sous la forme de prêt, Paul Bernardoni, Falaye Sacko, Sada Thioub et Enzo Crivelli devraient retourner dans leur club respectif. Egalement venus pour se relancer durant le mois de janvier, Eliaquim Mangala et Bakary Sako ne seront pas, non plus, conservés. Par ailleurs, de nombreux joueurs en fin de parcours ne se verront pas proposer de nouveau contrat. L'ASSE souhaitant tourner la page et ouvrir un nouveau cycle. Le quotidien sportif cite les noms de Romain Hamouma, Billa Benkhedim, Ryad Boudebouz, Assane Dioussé, Arnaud Nordin, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco et Wahbi Khazri. Ce dernier serait en discussion avec le LOSC selon les informations du journaliste de Prime Video Saber Desfarges.

Plusieurs renforts attendus