Mercato - ASSE : Vente, relégation... Révolution imminente chez les Verts ?

Le miracle n'aura pas eu lieu. Malgré l'opportunité de disputer les barrages pour se maintenir en Ligue 1, l'ASSE s'est inclinée aux tirs-au-but face à l'AJ Auxerre. Pendant que l'AJA fait son grand retour dans l'élite, les Verts retrouvent la Ligue 2 dans le chaos après les incidents à l'issue de la rencontre. Par conséquent, ça devrait bouger du côté du Forez dans les prochains jours avec une vente qui pourrait rapidement se concrétiser.

Des scènes de chaos ont émaillé le barrage entre l'AJ Auxerre et l'ASSE à Geoffroy-Guichard. En effet, dans la foulée du dernier tir-au-but réussi par l'AJA, synonyme de montée en Ligue 1 et donc de relégation pour les Verts, les supporters stéphanois ont envahi la pelouse du Chaudron en lançant de nombreux projectile en direction des tribunes, notamment des fumigènes. Une fin de saison cataclysmique pour le club du Forez qui se prépare à d'énormes changements en interne. Dimanche soir, dans la foulée du match, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont publié un communiqué dans lequel ils révèlent l'imminence d'une grande annonce. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », peut-on lire dans ce communiqué. Cette grande annonce pourrait bien être la vente du club.

La vente du club serait imminente

Dans ses colonnes du jour, L'EQUIPE confirme d'ailleurs que la vente de l'ASSE pourrait bien se confirmer. En effet, David Blitzer avait transmis deux offres selon le scénario de la fin de la saison. La première de l’ordre de 100M€ (dont 38M€ pour racheter les parts sociales) en cas de maintien, et la seconde de 80M€, mais réduite de moitié en ce qui concerne le rachat du club (19M€), en cas de descente. C'est donc la seconde option qui s'applique désormais puisque les Verts évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. D'ailleurs, selon les informations de Romain Molina, des personne proches de David Blitzer étaient présentes à Geoffroy-Guichard dimanche soir, ce qui laisse penser que les négociations sont très avancées entre les deux parties. Reste désormais à savoir si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo accepteront cette offre après avoir longtemps réclamé de très grosses sommes.