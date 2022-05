Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo font une grande annonce pour la vente du club !

Publié le 29 mai 2022 à 22h25 par Dan Marciano mis à jour le 29 mai 2022 à 22h30

Battue aux tirs au buts par l'AJ Auxerre, l'ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Quelques minutes après la fin de la rencontre, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont publié un communiqué. Les deux dirigeants indiquent qu'une annonce devrait être faite, dans les prochains jours, concernant l'avenir du club.

L'ASSE a raté son match. Battu aux tirs au but par l'AJ Auxerre lors de ce barrage, le club stéphanois évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Arrivé à Saint-Etienne pour sauver le club, Pascal Dupraz n'a pas réussi sa mission. Dès le coup de sifflet final, les supporters ont pénétré sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour exprimer leur colère. Au centre des critiques, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont publié un communiqué ce dimanche soir pour s'adresser aux supporters. Les deux actionnaires annoncent des changements très prochainement. Une référence évidente au dossier de vente. « Pour l’Association Sportive de Saint-Etienne, la saison 2021-2022 s’achève par la sanction douloureuse d’une relégation en Ligue 2, après dix-huit saisons consécutives en Ligue 1. Nous partageons la peine et la tristesse immenses de tous ceux qui aiment les Verts, qu’ils soient supporters ou partenaires. Cet échec, il faut l’accepter. En tant qu’actionnaires principaux, nous en assumons l’entière responsabilité. Au-delà de cette terrible déception, nous tenons à remercier la direction du club ainsi que l’ensemble des salariés et des bénévoles, qui ont travaillé avec compétence, ténacité et dévouement, dans un contexte particulièrement difficile.C’est avec eux que s’écrira le futur du club.Si nous avons pu commettre des erreurs ces dernières saisons, nous n’avons jamais cessé d’œuvrer afin d’assurer la pérennité de l'ASSE, dont la situation financière lui permettra d’assumer le prochain exercice en Ligue 2. Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite » peut-on lire sur le site de l'ASSE.