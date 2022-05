Mercato - PSG : Al-Khelaïfi boucle déjà un renfort à 40M€ !

Foot - Mercato - PSG

Prêté par le Sporting Portugal la saison dernière, Nuno Mendes devrait poursuivre sa carrière au PSG. A en croire la presse italienne, le PSG aurait décidé de lever l'option d'achat comprise dans son contrat et fixée à 40M€. Cette signature devrait être officialisée dans les prochaines heures par le club de la capitale.

L'été 2021 avait été animé à Paris. Le PSG avait réussi un recrutement impressionnant, marqué par les arrivées de Sergio Ramos, de Lionel Messi, de Gianluigi Donnarumma, d'Achraf Hakimi, mais aussi de Nuno Mendes. L'arrivée du Portugais n'a pas fait grand bruit, mais ce dernier a, peut-être, été la recrue la plus performante cette saison. Prêté avec option d'achat par le Sporting Portugal, Nuno Mendes s'est vite installé comme un titulaire indiscutable sur son côté gauche.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSGNuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk