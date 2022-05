Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord imminent pour le transfert de Tchouaméni ?

Publié le 30 mai 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Alors qu'il serait suivi par le PSG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni semble déjà être promis au club merengue. En effet, Florentino Pérez aurait formulé une offre d'environ 80M€, plus bonus, à l'AS Monaco pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Une proposition que les Monégasques seraient sur le point d'accepter.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Mais malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, Florentino Pérez serait sur le point d'en finir sur ce dossier. Alors qu'Aurélien Tchouaméni aurait choisi de signer au Real Madrid, le président merengue serait en passe de trouver un accord avec l'AS Monaco pour son transfert.

Le Real Madrid et l'AS Monaco proche d'un accord final pour Tchouaméni ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le Real Madrid et l'AS Monaco seraient actuellement en contacts directs pour boucler le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Alors que le club merengue aurait lancé son offensive, la proposition serait discutée en ce moment même avec les Monégasques. Et à en croire RMC Sport , l'AS Monaco serait sur le point d'accepter l'offre à hauteur de 80M€, plus bonus, du Real Madrid ; et ce, même si le PSG insisterait toujours pour recruter Aurélien Tchouaméni cet été.