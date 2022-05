Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sur le départ, cette star d'Ancelotti évoque déjà un retour !

Publié le 30 mai 2022 à 12h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marcelo va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement cet été. Toutefois, le Brésilien n'a pas totalement mis fin à son idylle avec le club merengue. Comme l'a fait clairement savoir Marcelo, il compte faire son retour au Real Madrid lorsqu'il aura raccroché les crampons.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2007, Marcelo va prendre le large cet été après 15 saisons de bons et loyaux services au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur brésilien va filer librement et gratuitement cet été vers un nouveau club, comme il l'a confirmé lui-même après le 14ème sacre merengue en Ligue des Champions. « C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et partir avec une Ligue des champions est une joie immense. Ce n'est pas un jour de tristesse. Je pense que vous parlez des choses, nous avons parlé et nous avons décidé que c'était mieux comme ça. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à Madrid. J'ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde » , a annoncé Marcelo au micro de Movistar + ce samedi soir. Malgré tout, le défenseur de 34 ans n'a pas fait ses adieux au Real Madrid.

«J'ai encore quelques années à jouer, mais je dois revenir juste après»

Lors d'un entretien accordé à Real Madrid TV , Marcelo a annoncé qu'il comptait faire son retour au sein du club merengue dès qu'il aura mis un terme à sa carrière sportive. « Je ferme un cycle ici au Real Madrid, mais je referai quelque chose avec le club, parce que c'est le club de ma vie. J'ai encore quelques années à jouer, mais je dois revenir juste après. J'ai vécu ici des nuits, des jours, des entraînements, toute ma vie. J'ai beaucoup cru en moi. Je n'ai jamais pensé pouvoir remporter 25 titres parce qu'il y avait Gento. J'ai réussi à devenir une légende du Real et je pars d'ici très heureux. J'ai signé pour gagner des titres et j'ai gagné des titres. Le Real Madrid, c'est la responsabilité, la fierté, la détermination, le travail, l'humilité. C'est beaucoup de choses dès le premier jour où tu arrives. Tu apprécies chaque jour, chaque séance d'entraînement. Lorsque tu joues une finale, tu veux jouer et aider l'équipe et tu attends avec impatience la finale. C'est une très belle finale, tous les fans ont apprécié la saison, tous les matchs que nous avons joués ces soirs-là et nous avons mérité de gagner » , a déclaré Marcelo. Reste à savoir quand le Brésilien fera son retour au Real Madrid et quelle fonction il occupera.