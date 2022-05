Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Avec trois transferts, Le RC Lens affole déjà le marché !

Publié le 30 mai 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Auteur d'une nouvelle solide saison en Ligue 1, le RC Lens confirme qu'il fait désormais partie des valeurs sures dans l'élite. C'est la raison pour laquelle le contrat de Franck Haise a été prolongé. L'entraîneur des Sang-et-Or est désormais lié aux Lensois jusqu'en 2025. Et l'effectif devrait également évoluer puisque plusieurs renforts sont déjà bouclés.

Pour sa deuxième saison de suite en Ligue 1 depuis sa remontée, le RC Lens a confirmé ses ambitions et son potentiel. Longtemps lancé dans la course à l'Europe, le club artésien a finalement fini septième, comme la saison dernière. Et afin de rester sur cette dynamique, les Sang-et-Or ont officialisé la prolongation du contrat de Franck Haise jusqu'en 2025. Mais ça devrait également bouger au sein de l'effectif, comme l'a récemment expliqué Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du RC Lens. « On va y aller par étapes. Aujourd’hui, tout le monde est sous contrat. Yannick Cahuzac est déjà remplacé par Lukasz Poreba, son arrivée est un secret de polichinelle. Pour Jimmy Cabot, son arrivée est fort probable. En fonction des départs, on actionnera des arrivées. Le mercato, c’est aussi une histoire de timing », assurait-il lors de l'émission Lens Foot .

Lens va boucler son troisième transfert

Par conséquent, ça bouge très fort au RC Lens. Lukasz Poreba, milieu de terrain du Zaglebie Lubin, va remplacer Yannick Cahuzac, tandis que le polyvalent Jimmy Cabot, en fin de contrat à Angers, va lui aussi venir densifier l'effectif lensois. Mais ce n'est pas tout ! En effet, selon les informations de L'EQUIPE , les Lensois s'apprêtent également à boucler le transfert d'Adam Buksa pour 6M€. Redoutable buteur, l'international polonais (7 sélections, 5 buts) va débarquer en provenance du New England Revolution. Arrivé en MLS en janvier 2020, il a inscrit 35 buts en 73 matches avec la franchise du Massachusetts. Avec ce transfert, le RC Lens espère rééditer le joli coup réalisé la saison dernière avec un autre polonais de MLS à savoir Przemyslaw Frankowski qui avait débarqué en provenance de Chicago Fire pour 2,5M€.