Mercato - Real Madrid : Marcelo se fixe un objectif pour son avenir !

En 2006, Marcelo rejoignait le Real Madrid en provenance de Fluminense. 16 saisons, 546 matchs et 25 trophées plus tard, le latéral ne sera plus Merengue à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. S’il est encore difficile de dire de quoi est fait l’avenir du joueur de 34 ans, celui-ci ne retournera pas au Brésil, et veut encore disputer la Ligue des champions.

C’est désormais terminé entre le Real Madrid et Marcelo. Après 16 saisons passées au sein de la Casa Blanca , ce dernier sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et ne prolongera pas son aventure comme il l’a confié après la victoire des siens en finale de Ligue des champions : « C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid » . A 34 ans, le latéral ne compte pas encore raccrocher les crampons, et un retour au Brésil est régulièrement évoqué. Cependant, le principal intéressé aurait d’autres plans en tête.

Alors qu’il ne portera plus le maillot du Real Madrid, Marcelo a évoqué son avenir, et notamment la possibilité d’un retour au Brésil, qu’il écarte pour le moment. « Retour au Brésil ? Non, pour l'instant, cette éventualité n'existe pas. Je veux toujours jouer en Ligue des champions ; j'ai encore quelques années que je veux utiliser pour continuer à disputer ce tournoi. Je ne veux pas mentir : certains disent que j'irai à Botafogo, d'autres à Fluminense ; moi je dis que je n'irai pas » a confié le latéral, selon des propos relayés par le journaliste Gianluca Di Marzio.