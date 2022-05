Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar sort du silence et met fin aux débats sur son avenir !

Publié le 29 mai 2022 à 20h45 par Axel Cornic mis à jour le 29 mai 2022 à 21h07

Dans un entretien diffusé ce dimanche sur Canal +, Neymar s’est exprimé au sujet de son avenir et a assuré qu’il n’a aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain dans un avenir proche, alors que son contrat court jusqu’en 2025.

Cette saison a été une nouvelle désillusion pour Neymar. Celui qui devait permettre au Paris Saint-Germain de franchir un palier a encore été freiné par une blessure et raté une bonne partie des matchs de son équipe, participant toutefois à l’échec en huitième de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le Parisien a ainsi récemment révélé que le Brésilien agacerait jusqu’au plus hautes sphères du PSG, avec l’émir du Qatar ! La récente prolongation de Kylian Mbappé n’a fait qu’alimenter les spéculations autour d’un possible départ, puisque Neymar ne semble plus du tout être au centre du projet parisien.





« J’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, donc il n’y a pas d’autre choix »