Mercato - Real Madrid : Marcelo lâche une terrible annonce sur son avenir !

Publié le 29 mai 2022 à 9h00 par Pierrick Levallet

Après plus quinze ans au Real Madrid, Marcelo quittera le club cet été. Son contrat expire et il ne sera pas prolongé, chose qui a été établie entre la direction madrilène et le Brésilien. Après la finale victorieuse du Real Madrid en Ligue des champions, Marcelo a d’ailleurs officialisé son départ.

Si l’heure est à la joie et à la fête en ce moment du côté du Real Madrid suite à sa victoire en Ligue des Champions ce samedi face à Liverpool (0-1), elle sera certainement aux hommages d’ici peu de temps. En fin de contrat en juin prochain, Marcelo quittera le club après quinze ans passés chez les Merengue . En autant de temps, le Brésilien a pu construire sa légende en remportant 25 trophées au total, dont cinq Ligue des champions. Ce dernier titre obtenu ce samedi soir est d’ailleurs une immense joie pour Marcelo, qui ne pouvait rêver mieux comme départ.

« Je quitte Madrid et partir avec une Ligue des champions est une joie immense »

« C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et partir avec une Ligue des champions est une joie immense. Ce n'est pas un jour de tristesse. Je pense que vous parlez des choses, nous avons parlé et nous avons décidé que c'était mieux comme ça. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à Madrid. J'ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde » a confié Marcelo au micro de Movistar + .