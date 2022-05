Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le voile se lève sur l’échec du PSG pour Camavinga…

Publié le 30 mai 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG ait été sur les rangs pour le transfert d’Eduardo Camavinga à l’été 2021, le Real Madrid a finalement mis la main sur le Français qui a raflé à la fois la Liga et la Ligue des champions pour son premier exercice sous la tunique merengue. L’occasion pour le milieu de terrain de justifier son choix de signer en faveur du Real Madrid.

Au cours de l’exercice 2020/2021, une éventuelle arrivée d’Eduardo Camavinga a été considérablement évoquée du côté du PSG. En effet, comme pour Kylian Mbappé en 2017, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain souhaitaient miser sur un jeune talent français à développer dans les années à venir. Cependant, au cours du mercato estival, le directeur sportif Leonardo avait misé sur le recrutement d’agents libres dont Lionel Messi, qui ont fait considérablement gonfler la masse salariale du club de la capitale du club. Résultat, le Real Madrid a profité de cette opportunité à la toute fin du mercato. Et Eduardo Camavinga a une nouvelle fois justifié sa décision de quitter le Stade Rennais à une année de la fin de son contrat pour rejoindre le Real Madrid.

« C'est un truc de fou et c'est pour ça que je suis venu ici »

« C'est un truc de fou. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Toucher la coupe et vivre des matchs comme ça, c'est un truc de fou et c'est pour ça que je suis venu ici. A partir du moment où on vient ici, on sait qu'on est dans le meilleur club du monde. On joue dans le meilleur club du monde. On ne joue que des grands matchs et là, je suis très content d'avoir pu disputer la finale et de l'avoir remporté ». a confié Eduardo Camavinga samedi soir au micro de Canal+ . La volonté de jouer les premiers rôles dans un club qui a un héritage immense en Europe, voilà notamment pourquoi le Real Madrid a pris le meilleur sur le PSG pour le transfert de Camavinga.