Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet prévue pour l’avenir de Di Maria !

Publié le 30 mai 2022 à 11h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria quittera le PSG après sept saisons passées dans la capitale. Mais à 34 ans, la carrière européenne de l’Argentin est encore loin d’être terminée. En effet, la Juventus serait particulièrement intéressée par les services d’Angel Di Maria. D’ailleurs, une réunion serait prévue très prochainement entre les deux parties.

Après sept saisons passées, Angel Di Maria quittera le PSG cet été. Son contrat expire en juin prochain et il ne sera pas prolongé. Un hommage lui a d’ailleurs été rendu au Parc des Princes après la dernière journée de Ligue 1, histoire que l’ailier de 34 ans puisse dire au revoir aux supporters parisiens. S’il quitte le PSG, sa carrière européenne n’est néanmoins pas terminée. En effet, Angel Di Maria pourrait bien rebondir à la Juventus, qui s’intéresserait fortement à lui, tandis que l'Atletico de Madrid l'aurait recalé. La Vieille Dame chercherait à se renforcer afin d’éviter une nouvelle saison blanche et le profil expérimenté de l’Argentin plairait à Massimiliano Allegri. D’ailleurs, le meilleur passeur de l’histoire du PSG devrait être fixé très prochainement concernant un potentiel avenir à Turin.

Rencontre prévue cette semaine entre la Juventus et Di Maria

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , une réunion serait prévue dans la semaine entre la Juventus et Angel Di Maria. Le but de cette rencontre serait de trouver un terrain d’entente entre les deux parties sur la question salariale, alors qu’un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option serait en préparation. Côté Juventus, l’objectif de ce rendez-vous serait également de savoir si Angel Di Maria est le joueur qu’il faut cet été. S’il n’y aurait aucun doute sur la qualité de l’ailier de 34 ans, le journal italien précise que la Vieille Dame ne serait pas certaine des motivations de l’Argentin, ni de la rentabilité de son arrivée sur le plan économique. De son côté, le journaliste Nicolo Schira affirme que cette réunion devrait avoir lieu ce mercredi à Londres. Les deux parties devraient donc être fixées très prochainement concernant un potentiel avenir ensemble.