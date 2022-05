Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce n’est pas encore fait pour Angel Di Maria !

Publié le 29 mai 2022 à 22h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria aurait déjà trouvé un nouveau club avec la Juventus, qui l’aurait désigné comme successeur de Paulo Dybala. Pourtant, son arrivée à Turin semble encore loin d’être actée...

Après le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre et la France, Angel Di Maria devrait boucler son tour d’Europe avec l’Italie. Le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité lever l’année en option présente dans son contrat et ce 30 juin, il ne sera définitivement plus un joueur du club. A 34 ans il n’a aucune intention de repartir en Argentine et devrait au moins évoluer une saison de plus dans le Vieux Continent, puisque la presse italienne assure depuis quelques semaines qu’il serait en négociations très avancées avec la Juventus. Pourtant, il semble être encore trop tôt pour dire que le numéro 11 du PSG débarquera à Turin !

Aucun accord entre Di Maria et la Juve