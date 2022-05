Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric scelle son avenir !

Publié le 30 mai 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric aurait signé un nouveau bail d'une saison après le 14ème sacre en Ligue des Champions de son équipe. Lors des festivités, l'international croate a d'ailleurs confirmé qu'il défendra les couleurs de la Maison-Blanche lors de l'exercice 2022-2023.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2012, Luka Modric aurait pu jouer son dernier match sous les couleurs merengue ce samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric aurait pu quitter librement et gratuitement la Maison-Blanche à la fin de la saison s'il n'avait pas prolongé. Mais à en croire les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche, Florentino Pérez aurait bouclé la prolongation de Luka Modric après le 14ème sacre en Ligue des Champions de son Real Madrid. En effet, comme l'a indiqué le journaliste italien, l'international croate aurait paraphé un nouveau bail d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2023, après avoir trouvé un accord avec sa direction il y a deux mois. D'ailleurs, Luka Modric a confirmé la tendance lors des festivités après la victoire (1-0) contre Liverpool.

«On se voit la saison prochaine»

Interrogé par Real Madrid TV lors des célébrations du 14ème sacre du club merengue en Ligue des Champions, Luka Modric a fait clairement savoir qu'il portera les couleurs de la Maison-Blanche la saison prochaine. « On se voit la saison prochaine » , a simplement lâché Luka Modric dans des propos rapportés par AS . Reste à savoir s'il s'agira de la dernière saison du Croate au Real Madrid, ou s'il prolongera encore et encore jusqu'à prendre sa retraite au Santiago Bernabeu. En tous les cas, Luka Modric aimerait tirer sa révérence au Real Madrid, comme il l'a annoncé lui-même dernièrement. « Je sais à quel point les personnes du Real Madrid m'aiment, c'est incroyable et je suis très reconnaissant pour cet amour. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match pour rendre cet amour. Pour moi, le Real Madrid est tout, c'est ma maison, je me sens très heureux. Voir ces moments me rend très heureux, je suis juste un autre madridista. C'est pour la vie. J'aimerais bien. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le Real Madrid est ma maison, je me sens très heureux dans le club et la ville, très aimé par les fans. Ma famille est également très heureuse. J'espère pouvoir continuer pendant plusieurs années et terminer ma carrière ici », avait confié Luka Modric lors du Gala Marca il y a une dizaine de jours.