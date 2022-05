Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un géant européen va passer à l'offensive pour Mané !

Publié le 30 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait dans le collimateur du Real Madrid et du Bayern. Pour devancer le club merengue sur ce dossier, l'écurie bavaroise compterait proposer un contrat de trois ans au Sénégalais, soit jusqu'au 30 juin 2025, et formuler une offre d'environ 30M€, plus 5-10M€ de bonus. De leur côté, les Reds de Jürgen Klopp seraient prêts à laisser filer Sadio Mané cet été pour une somme supérieure à 41M€.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Sadio Mané pourrait prendre le large dès la prochaine fenêtre de transferts. Pour éviter un départ libre et gratuit de son attaquant sénégalais, Liverpool pourrait être contraint de le vendre cet été. D'autant qu'une prolongation de contrat ne serait pas du tout dans les tuyaux actuellement pour Sadio Mané. Conscientes de la situation, plusieurs écuries européennes - et notamment le Real Madrid et le Bayern - seraient en embuscade en vue du prochain mercato estival. Et pour rafler la mise avec Sadio Mané, le club emmené par Julian Nagelsmann serait déjà prêt à frapper.

Le Bayern est proche de satisfaire Liverpool pour Sadio Mané

Selon les informations de Sky Germany , divulguées ce dimanche soir, le Bayern compterait proposer un contrat de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, à Sadio Mané pour le convaincre de rejoindre la ville de Munich dès cet été. Et pour faire plier Liverpool, l'écurie bavaroise aurait prévu de formuler une offre à hauteur de 30M€, plus 5 à 10M€ de bonus. Une offensive qui serait proche des exigences des Reds de Jürgen Klopp, puisqu'ils réclameraient une somme supérieure à 41M€ pour le transfert de Sadio Mané d'après The Daily Mail . Alors que le Bayern ne semble pas vouloir perdre de temps sur ce dossier, le Real Madrid ferait mieux de riposter rapidement pour ne pas être trop distancé.