ASSE - Polémique : Le gouvernement sort du silence après les incidents contre Auxerre !

Publié le 30 mai 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, après la fin de la séance de tirs aux buts qui a scellé la relégation de l’ASSE en Ligue 2, les supporters stéphanois ont massivement envahi la pelouse de Geoffroy-Guichard pour montrer ce mécontentement, mais cela n’a pas manqué de faire quelques blessés. La nouvelle ministre des Sports n’a donc pas hésité à exiger plus de fermeté pour les prochaines rencontres à risques.

Au terme d’une séance de tirs aux buts perdue contre l’AJ Auxerre ce dimanche, l’ASSE a vu son destin être scellé. La saison prochaine, les Verts évolueront en Ligue 2 après une dernière année en Ligue 1 très délicate. Mais ce mauvais résultat lors des barrages contre l’AJ Auxerre - qui retrouvera l’élite du football français après dix ans - n’a pas manqué de provoquer la colère du public stéphanois. En quelques secondes seulement, la pelouse de Geoffroy-Guichard s’est faite envahir par une horde de fans énervés, ce qui a naturellement provoqué des blessés et de la peur chez certains. Il n’a pas fallu bien longtemps pour que le gouvernement d’Emmanuel Macron, à travers sa nouvelle ministre des Sports, sorte du silence. Et cette dernière a invité à plus de fermeté lors des prochaines rencontres à risques, n’hésitant pas à rappeler les incidents au Stade de France ce samedi lors de la finale de la Ligue des champions.

«On va avoir besoin d’avoir plus d’exigence à l’égard des organisateurs»

« Les débordements après la rencontre entre l’ASSE et l’AJ Auxerre ? On va regarder tout ça là-aussi. Il faut essayer d’éviter les amalgames. Ce qu’il s’est passé au Stade de France samedi soir et ce qu’il s’est passé à Geoffroy Guichard dimanche, ce sont des ressorts différents. Dans un cas, ce sont des fraudes et des dysfonctionnements opérationnels qui créent des situations de tensions complètement inédites et majeures. Dans l’autre cas, ce sont des débordements de supporters déçus qui ont pu - grâce à l’intervention des forces de police - être dégagés du terrain de football mais qui ont créé des difficultés dans les rues de Saint-Etienne. Ce qu’il y a en commun, c’est que le football est une discipline qui crée des passions particulières. On va avoir besoin pour les matchs à risques de renforcer absolument l’ordre public et d’avoir plus d’exigence à l’égard des organisateurs. Cette fermeté est capitale mais elle n’exclut pas le dialogue. Je crois dans la force du dialogue avec les supporters » a affirmé Amélie Oudéa-Castéra au micro de RTL .