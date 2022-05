Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Le coup de gueule des Verts sur les incidents !

Publié le 30 mai 2022 à 9h00 par Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'ASSE a vécu une soirée cauchemardesque. Opposé à l'AJ Auxerre pour le retour des barrages de la Ligue 1, les Verts se sont inclinés aux tirs au but. Et dès le coup de sifflet final, les supporters stéphanois ont envahi le stade, avant de faire preuve d'une extrême violence. Des incidents qui n'ont pas manqué de faire réagir l'ASSE.

Classé 18ème après la 38ème et dernière journée de Ligue 1, l'ASSE jouait sa saison ce dimanche soir. Opposés à l'AJ Auxerre en barrages de la Ligue 1, les Verts n'ont pu faire mieux que 1-1 au match aller sur la pelouse des Bourguignons. Alors que le match retour avait lieu ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, le club emmené par Pascal Dupraz n'a pas réussi à s'imposer à domicile. Après un nouveau match nul (1-1), l'ASSE et l'AJ Auxerre ont donc dû se départager aux tirs-aux-buts. Et la séance n'a pas du tout souri aux Verts . En effet, les Stéphanois se sont inclinés (4-5) et vont donc évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Une terrible nouvelle pour le club historique français. Et pour accabler davantage l'ASSE, ses supporters ont envahi le stade dès le coup de sifflet final ce dimanche soir, faisant preuve d'une extrême violence, avec notamment des jets de fumigènes en direction des joueurs, des différents staffs et d'autres supporters. Une scène que l'ASSE aurait évidemment préféré ne pas vivre, surtout dans un tel contexte. Et la direction des Verts n'a pas manqué de le faire savoir. Via un communiqué publié sur son site officiel, la direction stéphanoise a donc tenu à dénoncer les incidents survenus au stade Geoffroy-Guichard.

«L’ASSE condamne fermement ces agissements et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent»

« En dépit d’un dispositif exceptionnel et renforcé, de près de 500 agents, de nombreux supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre. Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent » , peut-on lire. Une soirée et une saison à vite oublier pour l'ASSE.