Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 24 mai 2022 à 14h00 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2022 à 14h04

Mis en vente en avril dernier, le club de l’ASSE était tout proche d’être vendu à l’Américain David Blitzer, copropriétaire de Crystal Palace, mais aux dernières nouvelles, un nouveau candidat viendrait de prendre les devants dans ce dossier.

En grande difficulté dans le championnat de France, Saint-Etienne devra défendre sa place parmi l’élite du football français, face à Auxerre, jeudi prochain. Les propriétaires du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente le club de l’ASSE, en avril dernier. Malgré un avenir incertain en L1, les Verts attireraient un certain David Blitzer, un homme d’affaires américain, qui est le copropriétaire de plusieurs clubs, dont Crystal Palace. Cependant, un second prétendant serait entré dans la course.

John Chayka et JKC Capital proches de racheter l'ASSE?

Selon les informations de Foot Mercato , un autre candidat, vient de s’immiscer dans l’affaire. Il s’agirait, en effet, du businessman Canadien John Chayka, qui possède le groupe JKC Capital. John Chayka était également un ancien directeur général de l’équipe de hockey des Coyotes de l’Arizona, et a fait fortune dans le sport. Le Canadien aurait maintenant porté son regard vers le football européen et l’ASSE lui taperait dans l’œil. De plus, les actuels détenteurs des verts préféraient John Chayka à David Blitzer, annonçant qu’ils aimeraient vendre l’ASSE à un homme qui ne possède pas plusieurs clubs. Affaire à suivre.