Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Neymar... Le transfert de Mané plombé par les stars de Doha ?

Publié le 30 mai 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané susciterait l'intérêt du PSG et du Bayern. Et alors qu'il ne voudrait pas être dans l'ombre de stars tels que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, l'international sénégalais préférerait rejoindre Munich à Paris lors du prochain mercato estival.

Après six saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Sadio Mané devrait changer de cap lors du prochain mercato estival. Engagée jusqu'au 30 juin 2023 avec les Reds de Jürgen Klopp, la star sénégalaise ne voudrait pas honorer son contrat jusqu'au bout. Alors qu'une prolongation ne serait pas vraiment d'actualité, Sadio Mané aimerait quitter Liverpool dès la prochaine fenêtre de transferts. Et sachant qu'il serait suivi de près par le PSG et le Bayern, l'attaquant de 30 ans privilégierait un départ vers Munich à cause de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Sadio Mané veut être la grande star du Bayern

Selon les informations de Sport 1 , Sadio Mané aurait prévu de quitter Liverpool lors du prochain mercato estival. Après avoir fait le plus grand bonheur des Reds pendant six saisons, l'international sénégalais voudrait passer à autre chose et se lancer un tout nouveau défi dans un autre club. Et à en croire le média allemand, Sadio Mané serait parti pour relever un nouveau challenge du côté du Bayern. En effet, le club emmené par Julian Nagelsmann tiendrait la corde sur ce dossier. A tel point qu'Hasan Salihamidzic serait confiant, estimant pouvoir boucler le transfert de Sadio Mané rapidement. D'ailleurs, les chances de voir le protégé de Jürgen Klopp évoluer au Bayern la saison prochaine seraient estimées à 70% aujourd'hui, et ce, malgré l'intérêt du PSG. Comme l'a indiqué Sport 1 , Sadio Mané préférerait signer à Munich, plutôt qu'à Paris, car il pourrait être la tête de gondole en Bavière. En effet, le pensionnaire de Liverpool ne voudrait pas être un star parmi les stars avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au PSG.