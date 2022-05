Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar touche au but pour la prolongation de Xavi Simons !

Publié le 30 mai 2022 à 9h45 par Pierrick Levallet

Ayant changé sa politique sur le marché des transferts, le PSG entend bien miser sur la jeunesse à compter de la saison prochaine. De ce fait, le club de la capitale chercherait à prolonger depuis plusieurs mois maintenant le contrat de Xavi Simons, qui expire en juin prochain. Et la direction parisienne serait en train de toucher au but pour le joueur de 19 ans.

Maintenant que la prolongation de Kylian Mbappé est réglée, le PSG n’a plus que celle de Xavi Simons à gérer. Depuis plusieurs mois maintenant, le club de la capitale fait tout son possible pour étendre l’engagement du jeune Néerlandais. Cependant, le milieu de terrain de 19 ans attendrait d’obtenir certaines garanties quant à son temps de jeu pour la saison prochaine, lui qui a très peu été utilisé par Mauricio Pochettino jusqu’à présent (seulement 318 minutes disputées en 9 apparitions avec le groupe professionnel cette saison). Mais depuis peu, le dossier tournerait en faveur du PSG.

Les négociations avancent dans le bon sens avec Xavi Simons

À en croire les informations du journaliste Nicolo Schira, Xavi Simons serait tout proche de parapher un nouveau contrat avec le PSG. Les négociations entre les deux parties avanceraient dans le bon sens et auraient même atteint le stade final. Reste maintenant à voir si le PSG et Xavi Simons parviendront à trouver un terrain d’entente prochainement. Mais la direction parisienne serait en train de toucher au but pour se garantir l’avenir du milieu de terrain de 19 ans.