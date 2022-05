Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a dégainé une offre colossale pour Tchouaméni !

Publié le 30 mai 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

À l’approche du mercato estival, le PSG lorgnerait sur Aurélien Tchouaméni pour consolider son milieu de terrain. Toutefois, la concurrence serait assez relevée puisque le Real Madrid et Liverpool seraient également intéressés. De son côté, l’AS Monaco aimerait résoudre la question de l’avenir de son joueur dans les prochains jours et aurait même fixé une date. Le Real Madrid, quant à lui, aurait dégainé une très grosse offre pour l'international tricolore.

Pour cet été, le PSG aurait déjà identifié ses priorités pour son recrutement suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Le club de la capitale - qui aurait changé sa politique de recrutement - souhaiterait s’attacher les services d’au moins trois nouveaux milieux de terrain en plus d’un défenseur central polyvalent et d’un nouvel attaquant. Pour l’entrejeu parisien, Luis Campos se serait déjà mis au travail puisqu’il tenterait de convaincre Aurélien Tchouaméni de signer au PSG malgré l’intérêt de clubs comme le Real Madrid ou Liverpool. Mais le Portugais va devoir se dépêcher dans le dossier.

Monaco veut boucler l’avenir de Tchouaméni dans quelques semaines

Comme l’explique AS , le club qui voudra s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni devra accélérer les choses dans les prochaines semaines. En effet, l’AS Monaco voudrait régler l’avenir de son milieu de terrain avant le 18 juin, date où le club monégasque débutera sa campagne de Ligue des champions avec les barrages. Le PSG, le Real Madrid et Liverpool devront donc s’activer pour recruter Aurélien Tchouaméni cet été. Par ailleurs, Foot Mercato affirme que la formation madrilène serait déjà passée à l'action pour l'international tricolore. En effet, le champion d'Europe aurait formulé une offre qui dépasserait les 80M€. Cependant, la proposition merengue ne serait pas encore suffisante pour faire pencher la balance en sa faveur. De son côté, l'AS Monaco discuterait encore avec le PSG. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid resterait encore en bonne position pour Aurélien Tchouaméni. Mais la menace parisienne planerait toujours sur le dossier, alors que Liverpool pourrait également dégainer son offre très prochainement puisqu'il était prévu que les Reds passent à l'action après la finale de la Ligue des champions. Les prochains jours s'annonceraient donc décisifs pour l'avenir d'Aurélien Tchouaméni. Affaire à suivre.