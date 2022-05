Mercato - PSG : Le Real Madrid est passé à l’action pour Tchouaméni !

Foot - Mercato - PSG

En quête de nouveaux joueurs au milieu de terrain, le PSG serait intéressé par Aurélien Tchouaméni. Cependant, le Real Madrid voudrait également s’attacher les services du joueur de 22 ans pour renouveler son entrejeu. Et le club madrilène semble avoir pris les devants dans ce dossier malgré sa finale de Ligue des champions ce week-end.

Après le licenciement de Leonardo, le PSG aurait totalement revu sa politique de recrutement. Désormais, le club de la capitale ciblerait des profils bien définis plutôt que des stars et aurait déjà identifié ses priorités pour cet été. La direction parisienne aimerait s'attacher les services de trois nouveaux milieux de terrain afin de refonder totalement - à l’exception de Marco Verratti - son entrejeu. Dans cette optique, Luis Campos ferait tout son possible pour convaincre Aurélien Tchouaméni de rejoindre le PSG lors du prochain mercato estival. Mais le joueur de l’AS Monaco disposerait de deux autres options pour son avenir puisque Liverpool et le Real Madrid seraient également intéressés. D’ailleurs, le club madrilène aurait légèrement distancé ses concurrents il y a peu.

La semaine à venir pourrait bien être décisive dans le dossier Aurélien Tchouaméni selon les informations de Fabrizio Romano. Ce week-end, le Real Madrid aurait eu des contacts directs avec l’AS Monaco et le clan du milieu de terrain de 22 ans avant et après la finale de la Ligue des champions. Liverpool et le PSG seraient toujours de la partie pour l’international tricolore. Mais il semble que le Real Madrid ait pris une petite longueur d’avance qui pourrait jouer en sa faveur pour Aurélien Tchouaméni.

Key week ahead for Aurelién Tchouaméni deal. Real Madrid had new contacts with club and player side during the weekend, before and after the Champions League final. ⚪️⭐️ #transfers Liverpool and Paris Saint-Germain are still on it - Real are in now in direct talks with Monaco.