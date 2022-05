Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Monaco on a vendu la mèche pour l’avenir de Tchouaméni !

Publié le 29 mai 2022 à 22h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son entrejeu lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresse fortement à Aurélien Tchouaméni. L’international français va bien quitter l’AS Monaco dans les semaines à venir, ce qui chagrine Youssouf Fofana, qui a partagé toute son aventure sur le Rocher.

Après deux saisons et demie à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni va prochainement faire ses valises. L’international français est l’un des éléments clés du club du Rocher , et suscite beaucoup d’intérêt en Europe. Apparu à 50 reprises, le joueur de 22 ans prouve qu’il pourrait bien devenir l’un des meilleurs au monde à son poste. De belles performances qui ont notamment tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera ne donnent pas totalement satisfaction, et le club de la capitale s’intéresse fortement au natif de Rouen pour les remplacer. Toutefois, alors que Tchouaméni est toujours Monégasque pour le moment, Youssouf Fofana confirme son départ, lui qui sera affecté par ce mouvement.

« Ça va me faire un petit pincement au cœur »

Invité par le streamer Domingo sur Twitch , Youssouf Fofana a évoqué le départ d’Aurélien Tchouaméni, une situation qui semble attrister le joueur de l’AS Monaco : « Le départ de Tchouaméni ? Forcément de pas pouvoir jouer avec ça fait partie du football. On est arrivé en même temps, on est resté en même temps. Ça va me faire un petit pincement au cœur »