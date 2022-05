Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après la relégation des Verts, le verdict tombe pour Dupraz !

Publié le 30 mai 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'ASSE n'a pas réussi à se sauver. Relégués en Ligue 2, les Verts ne devraient pas prolonger le contrat de Pascal Dupraz, engagé jusqu'au 30 juin. Pour tenter de retrouver l'élite dès la saison 2023-2024, la direction de l'ASSE aimerait miser sur Laurent Batlles. Et en cas d'échec avec l'ancien de la maison, les hautes sphères stéphanoises devraient se tourner vers Michel Der Zakarian ou Sabri Lamouchi.

Après avoir fait match nul à Auxerre (1-1), l'ASSE jouait sa saison ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Opposés aux Bourguignons en barrage retour de la Ligue 1, les hommes de Pascal Dupraz n'ont pas réussi à l'emporter. Après prolongation, l'ASSE et Auxerre étaient dos à dos (1-1) et ont donc dû se départager aux tirs-aux-buts. Toutefois, les Verts ont été battu dans cet exercice. Résultat, l'ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, tandis qu'Auxerre retrouve l'élite.

L'ASSE veut Laurent Batlles pour remplacer Pascal Dupraz

Condamné à évoluer en Ligue 2 lors de l'exercice 2022-2023, l'ASSE va faire tout son possible pour retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. Pour ce faire, les Verts vont procéder à une révolution. Outre le rachat du club, la direction stéphanoise devrait également changer de tête sur son banc de touche. En effet, comme l'a indiqué L'Equipe ce lundi, Pascal Dupraz ne devrait pas continuer l'aventure avec l'ASSE à l'issue de son contrat le 30 juin. A en croire le média français, le triumvirat de l'ASSE - composé de Jean-François Soucasse (président-exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et de Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) - aurait prévu de rendre son verdict pour Pascal Dupraz après la double confrontation face à Auxerre. Mais à cause des incidents survenus au stade Geoffroy-Guichard ce dimanche soir après le coup de sifflet final, les hautes sphères de l'ASSE n'auraient finalement pas rencontré Pascal Dupraz ce lundi matin pour sceller son avenir. Toutefois, il ne devrait y avoir aucune surprise quant à l'avenir du coach français, qui ne devrait pas être prolongé. D'après L'Equipe , le sort de Pascal Dupraz aurait été décidé il y a plusieurs jours déjà et un maintien de l'ASSE n'aurait rien changé à sa situation. D'ailleurs, les Verts et l'entraineur de 59 ans auraient déjà convenu d'une séparation en fin de saison lors de la signature. Et au fil des semaines, Pascal Dupraz aurait tenté de convaincre la direction de l'ASSE de le garder la saison prochaine, jusqu'à ce que ses résultats ne soient plus satisfaisants.

Michel Der Zakarian et Sabri Lamouchi en plan B ?

En attendant de recevoir Pascal Dupraz pour lui annoncer officiellement son départ, l'ASSE aurait déjà choisi son successeur, à savoir Laurent Batlles. Toutefois, les Verts ne devraient lancer les hostilités pour le rapatrier qu'après avoir vu l'ancien coach de Caen et Toulouse. De son côté, Laurent Batlles voudrait exercer en Ligue 1, où le LOSC et Lorient pourraient lui tendre les bras. En Ligue 2, il pourrait également rejoindre les Girondins de Bordeaux, qu'il rêverait d'entrainer. Mais s'il se décide à revenir à l'ASSE, cela devrait être sous conditions. En attendant l'éventuelle vente de l'ASSE, Laurent Batlles souhaiterait que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer restent à l'écart de la gestion opérationnelle, car il serait brouillé avec les deux hommes. De surcroit, il ne devrait pas travailler avec Julien Sablé s'il venait à poser ses valises à l'ASSE. Et en cas d'échec avec Laurent Batlles, la direction stéphanoise aurait déjà tout prévu, puisqu'elle privilégierait les pistes menant à Michel Der Zakarian (Brest) et Sabri Lamouchi (libre). A suivre...