Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard envoie un gros message sur son avenir !

Publié le 30 mai 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

En grande difficulté au Real Madrid depuis sa signature, Eden Hazard a vu son avenir être remis en question à plusieurs reprises ces derniers mois. Malgré tout, la star belge de 31 ans veut se relancer totalement à la Maison-Blanche la saison prochaine, et elle n'a pas manqué de le faire savoir aux supporters merengue.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard a vécu un calvaire lors de ses premières saisons au Santiago Bernabeu. Pas du tout épargné par les blessures, l'international belge peine à emmagasiner les matchs depuis sa signature et lorsqu'il est utilisé, il n'arrive pas du tout à évoluer à son plus haut niveau. Alors qu'il a perdu son statut de titulaire il y a de longs mois, Eden Hazard aurait pu être sacrifié à plusieurs reprises par la direction du Real Madrid. Et aujourd'hui, son avenir resterait incertain à un peu plus de dix jours de l'ouverture du marché estival. Malgré tout, Eden Hazard ne veut en aucun cas penser à un départ de la Maison-Blanche cet été.

«Madridistas, je vais tout donner pour vous l'année prochaine»

Lors des festivités après le 14ème sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, Eden Hazard a fait passer un message très fort aux supporters sur son avenir. « Madridistas, je suis ici depuis trois ans et j'ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses... Mais l'année prochaine, je vais tout donner pour vous » , a confié le numéro 7 du Real Madrid dans une vidéo partagée par Marca .