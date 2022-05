Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel avenir pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 31 mai 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

Bien que son contrat court jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait bien quitter le PSG dans les prochains jours puisque le club parisien cherche un nouvel entraîneur. Malgré tout, le technicien argentin continue d'afficher sa volonté de rester à Paris. Il faut dire que les opportunités sur le marché se font rares dans les grands clubs européens. Pochettino pourrait donc prochainement se retrouver dans une impasse. Analyse.

Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé, de grands changements vont être officialisés dans les prochaines heures. Le premier concerne le poste de directeur sportif où Luis Campos devrait remplacer Leonardo. Mais le poste de Mauricio Pochettino est également grandement menacé. Et pour cause, un an et demi après son arrivée sur le banc du PSG, le technicien argentin a déçu. Comme révélé par le10sport.com, le Qatar prépare l'après-Pochettino depuis le mois de novembre, mais peine à trouver un entraîneur disponible. La priorité se nomme Zinedine Zidane, mais ce dossier est compliqué, tandis que les pistes menant à Thiago Motta, Christophe Galtier ou Sergio Conceiçao ne font pas l'unanimité. Par conséquent, l'hypothèse de voir Mauricio Pochettino rester au PSG prend de l'ampleur. L'Argentin ne cache d'ailleurs plus sa volonté. « Pour le moment, nous espérons rester ici, avec une année de plus sur notre contrat, mais nous savons tous que dans le football les choses changent très vite », confiait-il à MARCA . Et pourtant, plusieurs fois depuis son arrivée à Paris, Mauricio Pochettino aurait vu d'un bon œil un retour en Premier League, à Manchester United ou à Tottenham.

Pochettino dans une impasse ?