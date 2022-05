Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel a de sacrés projets estivaux à Paris !

Publié le 31 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Chelsea et étant passé sur le banc du PSG en l’espace de deux saisons et demie, Thomas Tuchel aurait pour projet de considérablement contrecarrer les plans des dirigeants parisiens avec Ousmane Dembélé dont l’aventure au FC Barcelone semble toucher à sa fin. En outre, Tuchel en pincerait pour Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe.

Entre l’été 2018 et la fin de l’année civile de 2020, Thomas Tuchel a été l’entraîneur du PSG. Malgré des débuts convaincants dans son management et une politique sportive claire ainsi qu’un parcours qui a emmené son groupe jusqu’en finale du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne à l’été 2020, l’entraîneur allemand n’a pas pu conserver la confiance des hauts décideurs du Paris Saint-Germain, à l’instar du futur ex-directeur sportif Leonardo. Le 23 décembre 2020 au soir, Tuchel apprenait son licenciement à seulement six petits mois de l’expiration de son contrat. Depuis, Tuchel a soulevé la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs à Chelsea en l’espace de quelques mois lorsque le PSG peine toujours à atteindre son objectif premier : remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club parisien. Et bien que cette saison ait été moins réussie que la dernière pour Tuchel, le technicien allemand disposerait de la totalité de la confiance de la nouvelle direction des Blues et du propriétaire Todd Boehly, au point de potentiellement se voir offrir de sérieux renforts à l’intersaison. De quoi permettre à Thomas Tuchel d’éventuellement faire ses courses au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG.

Tuchel a un oeil sur Hakimi, Kimpembe… et Dembélé !