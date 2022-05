Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel revient à la charge pour Hakimi !

Publié le 30 mai 2022 à 14h45 par Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de six nouveaux joueurs dont Achraf Hakimi. Le club de la capitale a su se montrer plus convaincant que ses concurrents pour s’attacher les services du Marocain. Mais Chelsea ne lâcherait pas l’affaire et penserait toujours au joueur de 23 ans.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’était montré très actif en recrutant pas moins de six joueurs avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi. Ce dernier a constitué le seul transfert payant de l’été parisien, puisque le club de la capitale a déboursé 60M€ pour s’attacher ses services. Mais seulement un an après son arrivée, le joueur de 23 ans serait toujours convoité, notamment en Premier League.

Chelsea pense toujours à Hakimi

Selon les informations de The Athletic , le Chelsea de Thomas Tuchel garderait de nouveau un œil sur Achraf Hakimi. Les Blues convoitaient déjà l’international marocain l’été dernier, mais le latéral droit avait préféré rejoindre le PSG. Le pensionnaire de Premier League lorgnerait donc encore sur le joueur de 23 ans, surtout en cas de départ de Reece James cet été. L’Anglais intéresserait le Real Madrid, et Chelsea serait peut-être en train de se préparer au pire même si la direction du club londonien prévoirait une prolongation pour son joueur. Affaire à suivre.