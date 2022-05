Foot - PSG

PSG - Malaise : Barcelone, Mbappé... La grosse sortie de Neymar sur Messi !

Publié le 29 mai 2022 à 21h45 par Dan Marciano

En difficulté cette saison sous le maillot du PSG, Lionel Messi peut compter sur le soutien de son coéquipier Neymar. Questionné sur la saison de l'international argentin, le Brésilien a répété qu'il avait besoin d'un temps d'adaptation, après plusieurs années au FC Barcelone, avant de se montrer performant en Ligue 1.

Sur le papier, le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar n'a pas d'égal en Europe et dans le monde. Pourtant, cela n'a pas suffi à performer en Ligue des champions. Battu par le Real Madrid dès les huitièmes de finale, le club parisien a subi les foudres des supporters du Parc des Princes lors de cette fin de saison. Arrivé en provenance du FC Barcelone l'été dernier, Messi n'a pas échappé aux critiques, malgré son riche palmarès. En difficulté cette saison sous le maillot du PSG, la Pulga peut compter sur le soutien de Neymar. Le Brésilien indique que son coéquipier a besoin d'un temps d'adaptation avant de se montrer performant.

« C’est difficile de s’adapter »