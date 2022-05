Foot - PSG

PSG - Polémique : Real Madrid, Benzema... Donnarumma n’a pas encore digéré l’élimination du PSG !

Publié le 29 mai 2022 à 17h45 par Axel Cornic

Gianluigi Donnarumma, désigné coupable d’une erreur fatale lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, n’a toujours pas tourné la page. En conférence de presse avec sa sélection, le gardien du PSG a en effet assuré qu’il y avait faute sur le but de Karim Benzema.

C’est un véritable tournant de la saison du Paris Saint-Germain. Après une victoire sur le fil lors du match aller (1-0), les Parisiens affrontaient le retour avec une grande confiance. Une erreur, puisqu’ils se sont fait balayer par un Real Madrid renversant (3-1) qui a remporté la victoire et qui a finalement rencontré le succès que l’on connait. Ce match retour a toutefois été émaillé par plusieurs épisodes polémiques, notamment sur le but de Karim Benzema qui a sonné la remontada madrilène... et qui a été contesté par Gianluigi Donnarumma ! Critiqué, le gardien italien du PSG a en effet plusieurs fois assuré que son adversaire avait commis une faute sur cette action... chose que l’on conteste forcément du côté de Benzema et du Real Madrid.

PSG : Les vérités de Gianluigi Donnarumma sur sa première saison au PSG ! https://t.co/d63bLb8j01 pic.twitter.com/2xJeXy8TZ4 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 29, 2022

« Benzema ? Bien sûr qu’il y avait faute »