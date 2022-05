Foot - PSG

PSG : Mbappé, JO… Le PSG se fait interpeller !

Publié le 29 mai 2022 à 5h45 par Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé n’a pas participé aux derniers Jeux Olympiques, le joueur du PSG pourrait bien être au rendez-vous pour ceux de Paris en 2024. Le gouvernement français en appelle d’ailleurs au club de la capitale.

Kylian Mbappé ne s’en était pas caché, il voulait jouer les derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Le PSG en a finalement décidé autrement, faisait le choix de retenir son joueur. Néanmoins, le rêve de Mbappé de participer aux JO n’est pas terminé. Dans deux ans, c’est à Paris que l’Olympiade se déroulera et le natif de Bondy pourrait être la tête d’affiche de la délégation française. Encore faut-il que le PSG accepte de libérer Kylian Mbappé.

« Je suis certaine que tout cela se passera dans la plus grande intelligence »

A ce sujet, Amélie Oudea-Castera, actuelle ministre des Sports, a interpellé le PSG afin que le club de la capitale libère Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques 2024. « Le PSG doit-il libérer Mbappé pour les JO 2024 ? Il n’y a pas photo. Être sur le terrain, jouer dans nos magnifiques sites dans différentes villes de France, représenter son pays aux JO en 2024… Lui en a toujours rêvé et il va faire rêver tellement d’entre nous. Donc c’est un grand oui. Le PSG sera à fond derrière les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis certaine que tout cela se passera dans la plus grande intelligence », a-t-elle lâché pour RMC .