PSG - Clash : Messi, Mbappé… Neymar se fait totalement fracasser !

Publié le 28 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il sort d'une saison poussive avec le PSG, Neymar est très loin de faire l'unanimité comme l'assure Rolland Courbis qui n'hésite pas à fracasser la star brésilienne.

Arrivé durant l'été 2017 avec un transfert record de 222M€, Neymar est loin de faire l'unanimité cinq ans plus tard. En effet, ces derniers mois, le Brésilien a déçu par son comportement et ses prestations, au point que le PSG serait même à l'écoute d'éventuelles offres cet été afin de vendre son numéro 10. Interrogé sur la situation, Rolland Courbis n'hésite pas à allumer Neymar en le comparant à Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Courbis allume Neymar

« Cela fait 4 ans qu’il se teste Neymar (…) On s’en fout de ses deux derniers bons mois. Dernièrement, j’ai entendu un truc, j’ai eu un fou rire. J’ai entendu que parait-il, Neymar est plus jeune que Messi. Mais Neymar il a 45 ans physiologiquement. Vous me faites rire. Vous allez me comparer les deux, Messi dans une année d’adaptation, il tire 13 fois sur les poteaux, c’est lui qui fait le plus de passes intéressantes à Mbappé. Neymar, qu’il soit déjà sur le terrain, qu’il ne manque pas l’avion après le Carnaval. Vu de l’extérieur, Neymar ça fait guignol et ridicule. Si Messi devient le copain et le complice de Mbappé, on verra ce que fera Neymar mais me dire que Neymar est plus jeune que Messi, ça m’a bien fait rire… », lâche-t-il au micro de RMC .