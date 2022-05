Foot - PSG

PSG - Polémique : Noël Le Graët tacle le clan Mbappé !

Publié le 25 mai 2022 à 15h45 par Bernard Colas

Alors que Kylian Mbappé a évoqué la question de ses droits à l’image ce lundi, Noël Le Graët est revenu sur ce sujet qui avait fait polémique lors du dernier rassemblement des Bleus.

S’il fait énormément parler depuis plusieurs mois en raison de sa situation contractuelle, Kylian Mbappé a également fait la Une dernièrement au sujet de ses droits à l’image. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant du PSG a refusé de participer à une opération avec les partenaires de la FFF pour protester contre la gestion collective du droit à l'image en sélection, avec la volonté d’obtenir un droit de regard plus important. « Ce qui est drôle, c’est qu’avant ce rassemblement de mars, personne n'a fait un article ni même une brève sur les droits à l'image. Il a fallu ça pour que ça devienne un sujet , a réagi Kylian Mbappé lors de la conférence de presse organisée pour sa prolongation de contrat avec le PSG. Le football a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée et c’est juste donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose. J’ai une carrière et je veux la gérer comme je l’entends. Comme ça me correspond, et avec les valeurs que je veux prôner. » Un sujet sur lequel est revenu le président de la FFF Noël Le Graët.

« Mbappé, je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'il a une avocate qu'on n'a jamais rencontrée »

Invité de France Inter ce mercredi, Noël Le Graët est revenu sur ce dossier épineux, répondant à Kylian Mbappé et en profitant pour glisser un tacle à Delphine Verheyden, son avocate. « Il y aura une réunion globale avec l'ensemble des joueurs, et l'avocate (de Mbappé, Delphine Verheyden, NDLR) je la recevrai quand elle veut. Je réunis (les joueurs) à chaque fois, avant tous les matches. S'il y a un problème, il est exposé, avec le capitaine Hugo Lloris. Mbappé, je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'il a une avocate qu'on n'a jamais rencontrée. Elle devait venir à la Fédération, elle a annulé deux ou trois fois, demandé des reports , confie le président de la FFF dans l’émission La Bande Originale . On a douze sponsors, évidemment tout le monde demande Mbappé, ça peut se comprendre que par moments il soit agacé. On va régler ça tranquillement. Peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu les choses. Je ne suis pas certain que l'ensemble des joueurs souhaite changer beaucoup de choses. »