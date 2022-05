Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos ne lâche rien pour ce gros transfert !

Publié le 25 mai 2022 à 10h15 par La rédaction

Très courtisé par le PSG, le Monégasque Aurélien Tchouaméni était annoncé comme proche d’un accord total avec le Real Madrid. Cependant, il semblerait que le dossier soit loin d’être terminé, car le PSG ne s’avouerait pas vaincu.

On en parlait beaucoup ces derniers temps, le Français et milieu monégasque, Aurélien Tchouaméni, aurait donné son accord pour une signature au Real Madrid. Cependant, les négociations ne seraient pas aussi avancées. Selon les informations de Foot Mercato , il n’y aurait pas d’accord entre le Real et Monaco sur les indemnités de transfert, malgré la décision du joueur de rejoindre le club Merengue . Les Espagnols aimeraient rapidement conclure ce dossier, car le PSG n’aurait pas abdiqué.

Le PSG ne lâche pas Tchouaméni

En effet, Foot Mercato nous révélait que le Paris Saint-Germain, en contact avec l’agent du joueur, proposerait de payer une somme supérieure à celle demandée par l’AS Monaco, c’est-à-dire plus de 80M€. Récemment, les dirigeants parisiens ont discuté avec les représentants du joueur, et la négociation tournerait principalement autour du projet sportif proposé par les Parisiens. En effet, Aurélien Tchouaméni porterait beaucoup d’attention à ce détail, et cet élément pourrait bien permettre au PSG de remporter un nouveau dossier, au nez et à la barbe du Real Madrid. Affaire à suivre.