Mercato - PSG : Kylian Mbappé a réclamé la tête de Leonardo !

Publié le 29 mai 2022 à 19h15 par Dan Marciano

La cohabitation entre Leonardo et Kylian Mbappé était devenu impossible. La relation entre les deux hommes était devenue glaciale et l'un des deux devait, impérativement, quitter le PSG. Finalement, c'est le Brésilien qui a été démis de ses fonctions après la dernière rencontre de championnat face au FC Metz.

Son départ n'a pas encore été officialisé, mais Leonardo est, aujourd'hui, loin du PSG. Le Brésilien, fragilisé depuis l'élimination de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions, aurait été demis de ses fonctions après le match face au FC Metz le 21 mai dernier. Il faut dire que Leonardo était loin de faire l'unanimité en interne. Le responsable du secteur sportif entretenait de mauvaises relations avec plusieurs salariés du club, notamment avec Kylian Mbappé. Leonardo avait même arrêté de négocier avec le joueur ces derniers mois, laissant sa pace à Nasser Al-Khelaïfi.

« Mbappé ne voulait plus que Leonardo fasse partie du projet »