PSG : Mbappé, Benzema... Neymar tranche pour le Ballon d’Or !

Foot - PSG

Maintenant que la saison est totalement terminée, presque tous les débats porteront sur le futur lauréat du Ballon d’Or (qui sera annoncé le 17 octobre). Si Karim Benzema et Kylian Mbappé sont annoncés parmi les favoris pour le Graal remporté par Lionel Messi l’an passé, Neymar préfère militer pour un autre joueur du Real Madrid.

Qui sera la successeur de Lionel Messi pour le Ballon d’Or ? Pour le moment, la réponse à cette question demeure encore un mystère. Néanmoins, deux favoris se dégageraient des autres joueurs : Kylian Mbappé et Karim Benzema. L’un a été éblouissant au sein d’un PSG assez régulièrement en difficulté dans le jeu (39 buts et 26 passes décisives en 46 apparitions), l’autre vient de remporter sa cinquième Ligue des Champions avec le Real Madrid ce samedi tout en affichant des statistiques folles (44 réalisations et 15 offrandes en 46 matchs toutes compétitions confondues). Le débat devrait donc faire rage jusqu’au 17 octobre, date de la cérémonie du Ballon d’Or 2022. Mais pour Neymar, un autre joueur devrait être également pris en compte dans la question.

« Le meilleur du monde cette année ? Vinicius Júnior. Mbappé a fait une belle saison, Benzema aussi. D'après ce que j'ai vu, j'ai très peu regardé le football cette année, mais d'après ce que j'ai vu, Vinicius Júnior » a affirmé Neymar au micro de TNT Sports . Pour le Ballon d’Or, le numéro 10 du PSG ne devrait donc pas militer pour Kylian Mbappé mais plutôt pour son coéquipier en sélection nationale.

