Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Karim Benzema sur le Ballon d'Or !

Publié le 29 mai 2022 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 8h40

Ce samedi, Karim Benzema a remporté une nouvelle fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Pour la 5ème fois, le Français est sur le toit de l'Europe avec les Merengue. Un sacre qui a toutefois peut-être une saveur encore plus importante pour Benzema puisqu'il pourrait bien asseoir sa prochaine victoire au Ballon d'Or. Déjà annoncé comme le grand favori, KB9 semble aujourd'hui avoir d'ores et déjà gagné.

Le Real Madrid est champion ! Vainqueur de Liverpool par la plus petite des marge, le Real Madrid se hisse, pour la 14ème fois sur le toit de l’Europe. Star incontestable du club madrilène, Karim Benzema a réalisé une saison de haut vol. En effet, à 34 ans, l’international Français s’est distingué par son mental et son sens du but, en finissant meilleur buteur de Ligue des Champions (15 buts en 12 matchs) mais également meilleur buteur de Liga (27 buts en 31 matchs). Des statistiques incroyables qui faisaient de lui le favori favori pour le Ballon d'Or. Voilà qu'aujourd'hui, le titre lui serait plus que jamais promis.

« Je suis fier de ce que j’ai réussi ».

Au terme de la finale face à Liverpool, Karim Benzema s’est confié au micro de Canal+ . Forcément, il était question de Ballon d'Or. Le buteur du Real Madrid a alors confié : « Tu peux avoir une fois de la chance, mais pas à chaque fois. Après Paris, Chelsea et Manchester City, on mérite notre victoire, on a fourni des efforts incroyables. On est revenus à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. On est tous importants dans ce groupe, c'est la victoire d'un vrai groupe. Terminer meilleur buteur de la Ligue des champions (15 buts), c'est exceptionnel, mais pour moi le plus important, c'est de gagner une cinquième Ligue des champions. Si le Ballon d'Or est dans un coin de ma tête ? Forcément, j'ai terminé la saison, maintenant, je vais aller en sélection. Mais je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on verra ce qui se passe, mais je suis fier de ce que j'ai réussi ».