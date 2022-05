Foot - Real Madrid

Real Madrid : Edouard Mendy s'enflamme pour Karim Benzema !

Publié le 25 mai 2022 à 21h12 par Dan Marciano

De passage en France ce mercredi, Edouard Mendy a loué les qualités de Karim Benzema, auteur de 27 buts en Liga et favori pour remporter le Ballon d'Or.

Portier de Chelsea, Edouard Mendy ne foulera pas la pelouse du Stade de France samedi prochain pour disputer la finale de la Ligue des champions à cause, notamment, d'un but inscrit par Karim Benzema en quart de finale retour. De passage en France, l'international sénégalais a loué les qualités du buteur du Real Madrid. « Il fait partie des meilleurs attaquants mais quand vous jouez en Premier League, vous jouer face aux meilleurs au poste au monde. Il en fait partie. Il est au très haut niveau depuis de très longues années. Tout ce qui lui arrive, il le mérite énormément, que ce soit en club et le rappel en sélection qui date de l’année dernière. Il a travaillé pour et c’est tout à fait logiquement qu’il performe à ce niveau » a confié Mendy dans un entretien accordé à Foot Mercato.