Ligue des Champions : Le top 5 des finales qui resteront dans la légende

C’est la plus grande compétition de clubs en Europe, la Ligue des champions ne manque pas de moments marquants au fil des années.

Des performances dont on se souvient encore aujourd’hui : des défaites terribles, des triomphes historiques. La Ligue des champions est la compétition la plus prestigieuse en Europe, une compétition pleine de rebondissements où les grands joueurs se montrent afin de marquer l’histoire à tout jamais. Voici les 5 finales qui resteront dans la légende !

5. Bayern Munich vs Chelsea (2012)

Ce n'était pas un beau match. Chelsea dirigé par l'ancien joueur Roberto Di Matteo n’était pas favori, tout le monde s'attendait à ce que le Bayern qui disputait cette finale dans son propre stade gagne cette finale. Les Bavarois ont contrôlé une grande partie du match, avec leurs ailiers talismaniques Arjen Robben et Franck Ribéry en pleine forme. Leur domination a permis à Thomas Muller de marquer à la 83e minute, et le Bayern a cherché à clore le match en étant solide défensivement.

Cependant, Didier Drogba a marqué à la 88e minute pour arracher la prolongation. Mario Gomez a eu l'occasion de donner la victoire au Bayern tandis que Robben a manqué un penalty important. Le match est allé aux tirs au but.

Juan Mata a manqué pour Chelsea, mais le gardien Petr Cech a repoussé les tirs d'Ivica Olic et Bastian Schweinsteiger pour offrir à Chelsea une victoire historique..

4. Real Madrid vs Atletico Madrid (2014)

L’Atletico ouvre le score par une tête de Diego Godin à la 36ème minute. Les colchoneros vont mener tout le match jusqu’à … la 93ème minute et cette égalisation de Sergio Ramos sur corner. Le défenseur du Real Madrid arrache la prolongation au bout du temps additionnel. L’Atletico ne s’en remettra pas, des réalisations de Gareth Bale, Marcelo et Cristiano Ronaldo donneront la victoire 4-1 au Real Madrid en prolongations. Le Real qui était K.O jusqu’à la 93ème minute remporte sa 10ème Ligue des Champions plus connue sous le nom de « la decima ». Le score final ne raconte pas tout à fait la bonne histoire. Oui, le Real Madrid a finalement gagné 4-1 en étant passé à quelques secondes de l’échec.

3. Barcelone vs Manchester United (2011)

C’est sans doute le plus beau football pratiqué en Europe dans l’histoire de ce sport : le FC Barcelone de Pep Guardiola. Le Barça affronte Manchester United lors de la finale 2011 à Wembley. Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, David Villa, ce Barça était grand très grand. Cette finale fut un très beau match de football. Wayne Rooney répond à l’ouverture du score de Pedro mais ce Barça-là était beaucoup trop fort pour Manchester United, des buts de Messi et David Villa permettront aux catalans de remporter cette finale 3-1. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : 12 tirs cadrés contre 1 pour le Barça avec 66% de possession. La puissance de Man United a été surpassée et surclassée, quelque chose qui était rare à l'époque.

2. Manchester United vs Bayern Munich (1999)

Considérée comme l'une des plus grandes finales de l'histoire du football, ce Manchester United vs Bayern Munich restera à jamais dans l’histoire.

Les Bavarois ouvrent le score dès la sixième minute grâce à un coup franc de Mario Basler. Malgré une possession dominante, Manchester United n'a pas de réelles occasions jusqu’au temps additionnel de la deuxième période.

À la 91ème minute Teddy Sheringham a réussi à égaliser pour Manchester United avant que dans la foulée à la 93ème Ole Gunnar Solskjaer ne scelle la victoire de United en poussant le ballon dans le but. Les joueurs du Bayern Munich sont abattus. Un scénario complètement fou qui permet aux Anglais de remporter leur deuxième Ligue des Champions.

Manchester United remporte également la Premier League et la FA Cup cette saison-là devenant le premier club anglais à réaliser le triplé coupe – championnat – Ligue des Champions.

1. Liverpool vs Milan AC (2005)

Il y a eu des retours époustouflants dans l’histoire de la Ligue des champions, mais rien ne surpasse ce Liverpool vs AC Milan d’Istanbul 2005. Les Italiens avaient l’expérience de leur côté avec des légendes comme Paolo Maldini et Clarence Seedorf. Milan a pris les devants dès la première minute grâce à une volée de Maldini, Hernan Crespo a marqué deux autres buts en première mi-temps. Mené 3-0 à la mi-temps, Liverpool va réaliser l’impossible. Une tête de Steven Gerrard et des buts de Vladimir Smicer et Xabi Alonso remettent Liverpool dans le match en 15 minutes. L’issue de cette finale se décidera aux tirs au but, Serginho, Andrea Pirlo et Andriy Shevchenko manquent chacun leur tir au but. Liverpool a remporté, ce que l’on peut peut-être appeler le plus grand match de football de tous les temps. Ce match est surnommé "Le miracle d'Istanbul".