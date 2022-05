Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti fait une annonce sur son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat avec le Real Madrid, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de l’avenir de Marcelo. Le latéral gauche brésilien a tenu à clarifier la situation...

Avec un contrat expirant cet été, la prolongation de Marcelo au Real Madrid fait beaucoup parler. En effet, après 16 ans de loyaux services, 546 matchs joués et 38 buts marqués avec le club de la capitale Espagnole, le Brésilien n’a pas encore été prolongé par son club. En avril dernier, Marcelo était même devenu le joueur le plus titré du Real Madrid. Ce mardi, le joueur de 34 ans a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation.

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le Brésilien s’est confié sur son avenir : « Mon idée est de rester au Real Madrid. Je veux continuer ici, je l'ai déjà dit 50 000 fois... Je parlerai au club après la finale » . Pour rappel, le Real affrontera, samedi prochain, Liverpool dans le cadre de la finale de la ligue des champions au Stade de France. On devrait donc apprendre ce qu’il adviendra du futur de Marcelo dans les jours suivants la rencontre.

