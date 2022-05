Foot - Real Madrid

Real Madrid : Une Ligue des Champions et le Ballon d’Or pour Benzema ?

Publié le 25 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Bien que la saison ne soit pas encore terminée, il est assez évident que Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2022. Mais il lui reste un dernier défi à relever : remporter sa cinquième Ligue des Champions avec le Real Madrid face à Liverpool le 28 mai prochain.

Karim Benzema marche sur l’eau cette saison, le Français est exceptionnel d’un point de vue collectif mais surtout individuel. Il réalise tout simplement sa meilleure saison en carrière. Des performances hors normes qui ont permis au Real Madrid d’être champion d’Espagne cette saison mais surtout de se hisser en finale de la Ligue des Champions. Une saison de très haut niveau qui a permis à Benzema d’être le grand favori pour remporter le prochain Ballon d’Or.

Une saison exceptionnelle

À 34 ans, Karim Benzema réalise sa meilleure saison individuelle en carrière. Le Français est en pleine confiance et ne peut s’empêcher d’être décisif par la passe ou par le but. Benzema a marqué 15 buts en Ligue des Champions cette saison, c’est le meilleur buteur de la compétition. 10 de ses 15 buts sont survenus en phases finales : 3 contre Manchester City, 4 contre Chelsea, 3 contre le PSG. Il a marqué à chaque reprise le but de la qualification contre ces équipes. Karim Benzema réalise ainsi l’une des plus grandes campagnes individuelles de l’histoire de la Ligue des champions envoyant le Real Madrid en finale face à Liverpool. Mais ce ne sont pas seulement ses performances en Ligue des champions qui font de Benzema le candidat le plus évident pour remporter le Ballon d'Or. Il a terminé meilleur buteur de la Liga avec 27 buts en 32 matchs, on peut y ajouter ses 12 passes décisives. Le Français est ainsi impliqué sur 39 buts en 32 matchs de championnat.

« Je me rapproche chaque fois un peu plus »

L’attaquant du Real Madrid a terminé 4ème au Ballon d’Or l’année dernière, cette fois-ci il fait figure de grand favori. Il s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet lors de la cérémonie des Trophées UNFP où il a remporté le prix de meilleur joueur français évoluant à l’étranger : « Bien sûr, qu'il y a le Ballon d'Or, ce sont des choses importantes pour les joueurs, pour certains oui, d'autres non. Moi, c'est un rêve, je le dis depuis longtemps. Mais ça va venir si je fais des choses collectives. Et c'est à chaque fois pareil. Je me rapproche chaque fois un peu plus. L'an dernier j'ai terminé 4e, je n'étais pas loin. Cette année, je suis monté encore un peu plus, j'ai eu des trophées collectifs. Donc à moi de continuer. J'aurais le temps, pendant les vacances, de réfléchir au Ballon d'Or ».

Une finale qui risque de compter double

Les principaux concurrents pour le Ballon d’Or devraient se trouver du côté de Liverpool. Mohamed Salah a terminé meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League avec 23 buts et 13 passes décisives en 35 matchs. En Ligue des Champions il est impliqué sur 10 buts en 12 matchs avec respectivement 8 buts et 2 passes décisives. L’Égyptien a remporté les deux Coupes avec Liverpool : la FA Cup et la Carabao Cup. Une Ligue des Champions pourrait renforcer ce CV.



Sadio Mané, lui, réalise également une très belle saison avec les Reds. Impliqué sur 34 buts toutes compétitions confondues cette saison, le Sénégalais contribue énormément à la très belle saison de Liverpool. Il a remporté 3 trophées cette saison : la FA Cup, la Carabao Cup mais surtout la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Il a également qualifié le Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde. Mané aura l’occasion de soulever son 4ème trophée de la saison en cas de victoire finale en Ligue des Champions face au Real Madrid.