Mercato - PSG : Paul Pogba est dos au mur pour son prochain club !

Publié le 31 mai 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Paul Pogba ne devrait pas prolonger son contrat à Manchester United. Néanmoins, il se pourrait qu’une arrivée au PSG ne soit plus d’actualité en raison de la future nomination de Luis Campos au poste de directeur sportif. Et pour ce qui est d’un retour à la Juventus, aucune avancée concrète ne serait à souligner à ce sujet…

Dès l’été 2019, Paul Pogba faisait part de ses envies d’ailleurs après trois saisons passées à Manchester United. En effet, à l’occasion d’une tournée asiatique pour son équipementier Adidas, Pogba affirmait à The Guardian qu’il jugeait nécessaire pour lui de se lancer un nouveau challenge. À l’époque, seuls le Real Madrid et la Juventus semblaient être concrètement intéressés par le recrutement de Paul Pogba lorsque le PSG ne serait resté qu’en embuscade. Depuis, son désormais ex-agent Mino Raiola, qui a disparu il y a de cela quelques semaines, avait affirmé il y a un an et demi que l’histoire entre Manchester United et Paul Pogba était « terminée » . Finalement, le champion du monde tricolore sera allé au bout de son contrat. Et L’Équipe a confirmé la tendance selon laquelle une prolongation de son bail courant jusqu’en juin 2022 ne sera pas signée par le clan Pogba bien que l’offre en question ait été proposée dès l’automne dernier et serait restée sans réponse positive de Paul Pogba. En mars dernier, dans le cadre du dernier rassemblement de l’Équipe de France, le milieu de terrain de Manchester United tenait le discours suivant à Téléfoot . « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée ». Cependant, le PSG aurait brûlé son joker avec la grande décision de ses décisionnaires quant à la position de directeur sportif de Leonardo.

Avec le départ de Leonardo, le PSG ne serait plus dans le coup…

Ce mardi 31 mai, L’Équipe a fait un gros point sur le feuilleton Paul Pogba. À en croire les informations divulguées par le quotidien de la capitale, le PSG ne devrait pas être la prochaine destination du champion du monde de 29 ans. Pour la simple et bonne raison que l’instigateur du dossier Pogba, à savoir Leonardo, ne serait d’ores et déjà plus le directeur sportif parisien. En effet, le Brésilien aurait été démis de ses fonctions dès le 21 mai dernier, soit au moment de l’ultime journée de Ligue 1. Son successeur pressenti, à savoir Luis Campos, n’aurait que faire du recrutement de Paul Pogba. Ce qui fermerait une porte de sortie au milieu de terrain de Manchester United…

