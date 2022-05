Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision fracassante avec Pogba !

Publié le 30 mai 2022 à 19h00 par Dan Marciano

La possible arrivée de Paul Pogba au PSG aurait pris du plomb dans l'aile depuis le départ de Leonardo. Ces derniers jours, le club parisien serait moins actif dans ce dossier, longtemps prioritaire dans l'esprit du Brésilien. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain aurait de grandes chances de rebondir à la Juventus.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a l'embarras du choix pour son avenir. A la recherche d'un nouveau défi, le milieu de terrain fait l'objet de nombreuses convoitises en Europe. Longtemps, le PSG espérait mettre la main sur lui. Un dossier activé par l'ancien directeur sportif, Leonardo. Proche du regretté Mino Raiola, le Brésilien avait enchaîné les entretiens dans ce dossier Pogba. Mais force est de constater que depuis son départ, cette piste se serait refroidie.

Juventus, avanti su Pogba e Di Maria. Si tratta rinnovo De Ligt: le news di mercato. Video#SkySport #SkyCalciomercato #Juventus #Pogba #DiMaria #deLigt https://t.co/qjWB7lstWw — skysport (@SkySport) May 30, 2022

Le PSG prend du recul