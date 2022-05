Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato idéal serait...

Publié le 30 mai 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

A quelques jours de l'ouverture officielle du mercato, le PSG s'agite en coulisses. Tandis que l'avenir de Mauricio Pochettino reste très incertain, Leonardo va céder sa place à Luis Campos au poste de directeur sportif. Et le dirigeant portugais connaît l'ampleur du travail qui l'attend. Entre achat et vente, l'été s'annonce brûlant au PSG. Analyse.

Avant de lancer les grandes manœuvres sur le mercato, le PSG devait régler l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achevait le 30 juin. Et pour cause, la stratégie parisienne sur le marché ne pouvait pas être la même avec ou sans l'attaquant français qui a finalement décidé d'étendre son bail jusqu'en 2025. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi peut désormais accélérer sur sa révolution en interne avec l'arrivée attendue de Luis Campos au poste de directeur sportif pour remplacer Leonardo qui a été démis de ses fonctions au soir de la dernière journée de Ligue 1. L'avenir de Mauricio Pochettino reste également très incertain. Mais tout devrait se régler très rapidement afin que le club de la capitale puisse s'activer sur le marché.

Plusieurs ventes attendues... y compris celle de Neymar

Pour commencer, le PSG va essayer de dégraisser son effectif afin de donner un nouveau souffle à son groupe. Mais le club parisien n'a pas excellé ces dernières années dans ce domaine. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé le Qatar à se séparer de Leonardo, qui reconnaissait lui-même qu'en terme de ventes, il n'était pas au niveau. Par conséquent, Antero Henrique pourrait même aider le PSG. Durant son passage au poste de directeur sportif du club de la capitale, le Portugais avait réussi plusieurs belles ventes comme celles de Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao ou encore Javier Pastore à l'AS Roma. Toujours directeur sportif du championnat qatari, Antero Henrique devrait donc aider le PSG à vendre plusieurs indésirables, permettant à Luis Campos de se concentrer sur la restructuration de l'effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont concernés à savoir Julian Draxler, Thilo Kerher, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Mauro Icardi ou encore Leandro Paredes. D'ailleurs, à quelques mois de la Coupe du monde, plusieurs d'entre eux pourraient accepter de partir afin de retrouver du temps de jeu. Enfin, le cas le plus épineux à gérer sera celui de Neymar. Le Qatar sera à l'écoute des offres pour son numéro 10, mais lui trouver une porte de sortie ne sera pas chose aisée, même pour Antero Henrique.

Comment épauler au mieux Mbappé ?

Mais Luis Campos aussi va avoir du travail. Et pour cause, une refonte de l'effectif est attendu avec une donnée claire, à savoir recruter des joueurs en pensant d'abord au collectif. La stratégie devrait changer afin de mettre fin au recrutement bling-bling avec des stars en fin de contrat. Dans cette optique, le PSG sera à la recherche de plusieurs renforts dans l'entrejeu, secteur défaillant depuis les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi. Plusieurs noms circulent déjà à l'image de celui d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) pour lequel une nouvelle bataille avec le Real Madrid est engagée. En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba fait également parler de lui. Cependant, Luis Campos pourrait bien activer de nouveaux dossiers dans les prochains jours. D'autant plus qu'il faudra également trouver un successeur à Angel Di Maria qui est parti libre. La piste menant à Ousmane Dembélé ne semble pas faire l'unanimité en interne. Enfin, un concurrent pour Achraf Hakimi, ainsi qu'un défenseur central, surtout en cas de départ de Diallo et Kehrer, seront attendus. Bref, ça va bouger au PSG cet été.